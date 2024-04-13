Avustralya'da Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis bir kişinin vurulduğunu, birden fazla kişinin bıçaklandığını açıkladı. Yerel medya ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Saldırgan polis tarafından vuruldu.