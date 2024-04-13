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Avustralya'da Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Avustralya'da Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Polis Saldırı Avustralya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.04.2024 - 10:38 Son Güncelleme: 13.04.2024 - 10:56

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis bir kişinin vurulduğunu, birden fazla kişinin bıçaklandığını açıkladı. Yerel medya ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Saldırgan polis tarafından vuruldu.

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Avustralya'da yerel haber sitesinin haberine göre Sidney'de bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Avustralya'da yerel haber sitesinin haberine göre Sidney'de bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Bıçaklı ve silahlı saldırı büyük paniğe yol açtı. Avustralya medyası, olay sırasında kalabalık olan alışveriş merkezinde polis operasyonu düzenlendiğini, yüzlerce kişinin binadan tahliye edildiğini aktardı. Bazı kaynaklar silah sesleri geldiğini belirtti.

Bıçaklı ve silahlı saldırı büyük paniğe yol açtı. Avustralya medyası, olay sırasında kalabalık olan alışveriş merkezinde polis operasyonu düzenlendiğini, yüzlerce kişinin binadan tahliye edildiğini aktardı. Bazı kaynaklar silah sesleri geldiğini belirtti.

Polis, birkaç kişinin bıçaklandığı ve vurulduğu olayı "ciddi bir vaka" diye niteledi. Olayda en az 4 ölü olduğu, bir bebeğin de bıçaklandığı iddia edildi.

Polis, birkaç kişinin bıçaklandığı ve vurulduğu olayı "ciddi bir vaka" diye niteledi. Olayda en az 4 ölü olduğu, bir bebeğin de bıçaklandığı iddia edildi.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırgan polis tarafından yakalandı. İşte görüntüler:

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Çoğu ülke inanılmaz göçmenler aldı kendilerine göre.Bu olaydaki gibi olaylar dünyada milliyetçi rüzgarları estiriyor.

kyle-reese

Müslüman göçmenler avustralyada...

Yalçın Karaman

bizim ülkemizde saat başı olan olaylar haber olmuyor dünyanın diğer ucunda bir AVM de bıçaklı biri var diye biz haberini okuyoruz. şu yorumu yazarken bile Es... Devamını Gör