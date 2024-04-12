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Rusya Füze Fırlattı: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi

Rusya Füze Fırlattı: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi

Rusya Moskova
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.04.2024 - 22:03

Rusya, kıtalararası balistik füze denemesi yaptı. Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzenin deneme amacıyla fırlatıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzenin deneme amacıyla fırlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kapustin Yar poligonunda kıtalararası balistik füze, deneme amacıyla başarıyla fırlatıldı. Bu, devletin füze sistemi deneme programı kapsamında gerçekleşti" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kapustin Yar poligonunda kıtalararası balistik füze, deneme amacıyla başarıyla fırlatıldı. Bu, devletin füze sistemi deneme programı kapsamında gerçekleşti" denildi.

Açıklamada, "denemenin amacına ulaşıldığı ve Rus füzelerinin etkinliği gösterdiği" kaydedildi.

Açıklamada, "denemenin amacına ulaşıldığı ve Rus füzelerinin etkinliği gösterdiği" kaydedildi.
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