Rusya Füze Fırlattı: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi
Rusya Füze Fırlattı: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi
Rusya, kıtalararası balistik füze denemesi yaptı. Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzenin deneme amacıyla fırlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kapustin Yar poligonunda kıtalararası balistik füze, deneme amacıyla başarıyla fırlatıldı. Bu, devletin füze sistemi deneme programı kapsamında gerçekleşti" denildi.
Açıklamada, "denemenin amacına ulaşıldığı ve Rus füzelerinin etkinliği gösterdiği" kaydedildi.
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