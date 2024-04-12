Korku Dolu Anlar: Teleferik Kabini Düştü, İnsanlar Havada Kaldı

Antalya'da korku dolu anlar yaşandı. Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Havada 184 kişi kalırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.