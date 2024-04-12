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Korku Dolu Anlar: Teleferik Kabini Düştü, İnsanlar Havada Kaldı

Korku Dolu Anlar: Teleferik Kabini Düştü, İnsanlar Havada Kaldı

Antalya Ramazan Bayramı Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.04.2024 - 19:01 Son Güncelleme: 12.04.2024 - 20:17

Antalya'da korku dolu anlar yaşandı. Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Havada 184 kişi kalırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi. 

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 7 kişinin de yaralandığını belirledi.

Bölgeye ulaşan ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 7 kişinin de yaralandığını belirledi.

Ekipler, yaralıların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Ekipler, yaralıların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde 184 kişi mahsur kaldı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde 184 kişi mahsur kaldı.
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Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı bildirildi.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı bildirildi.

Olay yerinden görüntüler:

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