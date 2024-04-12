Korku Dolu Anlar: Teleferik Kabini Düştü, İnsanlar Havada Kaldı
Korku Dolu Anlar: Teleferik Kabini Düştü, İnsanlar Havada Kaldı
Antalya'da korku dolu anlar yaşandı. Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Havada 184 kişi kalırken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların tahliyesine başlandığı öğrenildi.
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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 7 kişinin de yaralandığını belirledi.
Ekipler, yaralıların tahliyesi için çalışmalara başladı.
Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde 184 kişi mahsur kaldı.
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Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı bildirildi.
Olay yerinden görüntüler:
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