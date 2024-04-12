Sosyal Medya Cinayeti: TikTok'a Video Çekerken Başından Vuruldu:

Rakhmatılloev ve Sardor'un kapı komşuları olan Ramazan Aycan, 'Özbeklerdi. Birden bire olay çıktı bizimde pek bir bilgimiz yok. Akşam saatlerinde birden silah sesi geldi. Ardından evin içerisinden çığlık sesleri yükseldi. 20 dakika sonra zaten polis ekipleri geldi. Onlar çok iyi anlaşıyorlardı, aralarında hiçbir sorun yoktu kaç yıldır burada yaşıyorlar bir sorun olmadı. İki erkek iki bayan yaşıyorlardı' diye konuştu.