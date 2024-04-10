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Korkunç Ölüm: Selfie Çekmek İsterken Yaşamını Yitirdi

Korkunç Ölüm: Selfie Çekmek İsterken Yaşamını Yitirdi

Rusya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 14:23

Karadeniz sahiline tatil için giden 39 yaşındaki güzellik uzmanı Inessa Polenko,  selfie uğruna yaşamını yitirdi.

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Kafkas dağlarının eteklerindeki sahil kenti Gagra'da tatil yapan güzellik uzmanu Inessa Polenko, manzara seyir alanında daha iyi bir fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına kadar gitti.

Kafkas dağlarının eteklerindeki sahil kenti Gagra'da tatil yapan güzellik uzmanu Inessa Polenko, manzara seyir alanında daha iyi bir fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına kadar gitti.

Fakat istediği pozu elde edemeyen genç kadın bariyerleri geçmeye çalıştı. Bu sırada dengesini yitiren genç kadın 50 metreden düştü. Deniz kenarına düşen ve hareketsiz kalan kadının son anları da kamera kayıtlarına yansıdı.

Fakat istediği pozu elde edemeyen genç kadın bariyerleri geçmeye çalıştı. Bu sırada dengesini yitiren genç kadın 50 metreden düştü. Deniz kenarına düşen ve hareketsiz kalan kadının son anları da kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay yerine giden ekipler kadının düşmeye rağmen hayatta kaldığını açıklasa da hastaneye kaldırılan Polenko'nun kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Moskova ve Soçi'de güzellik alanında çalışan ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda dünyayı gezdiğini herkese gösteren Polenko'nun daha önce Dubai ve Mısır'da da pozlar verdiği görülüyor.

Olay yerine giden ekipler kadının düşmeye rağmen hayatta kaldığını açıklasa da hastaneye kaldırılan Polenko'nun kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Moskova ve Soçi'de güzellik alanında çalışan ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda dünyayı gezdiğini herkese gösteren Polenko'nun daha önce Dubai ve Mısır'da da pozlar verdiği görülüyor.
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