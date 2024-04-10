Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İngiliz Gazeteci Türk Estetik Doktorunu İfşalamıştı: O Doktor Konuştu

İngiliz Gazeteci Türk Estetik Doktorunu İfşalamıştı: O Doktor Konuştu

İngiltere Ahmet Hakan Doktor
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 11:55

Türkiye'deki sağlık turizminin artmasıyla birlikte Türkiye'ye gelip hem tatil yapan hem de estetik ameliyat olan İngilizlerin sayısı her geçen gün artarken dikkat çekici bir haber uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu. Günlerdir konuşulan olayda yeni bir gelişme yaşandı. The Sun muhabirinin kendisini gizlice çektiği ve rahatsız edici davranışlarda bulunduğu iddiasıyla suçladığı doktor Serkan Süleyman Aslan, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aslan, “Benim üzerimden Türkiye’nin bu alandaki başarısını engellemek için karalama yaptılar. Olan biten budur” diyerek kendisini savundu.

Aslan, “Benim üzerimden Türkiye’nin bu alandaki başarısını engellemek için karalama yaptılar. Olan biten budur” diyerek kendisini savundu.

İngiliz gazete The Sun için çalışan bir gazeteci, bir Türk estetik doktoru ile görüşmesini ifşaladı. Görüşmedeki doktorun "rahatsız edici" tavırlarda bulunduğunu söyleyen gazeteci, ameliyat olması için doktor tarafından baskı gördüğünü iddia etmişti.

İngiliz gazete The Sun için çalışan bir gazeteci, bir Türk estetik doktoru ile görüşmesini ifşaladı. Görüşmedeki doktorun "rahatsız edici" tavırlarda bulunduğunu söyleyen gazeteci, ameliyat olması için doktor tarafından baskı gördüğünü iddia etmişti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, The Sun gazetesinin 'Brazillian Lift' olarak bilinen kalça kaldırma ameliyatı için Türkiye'de bir doktoru gizli kayda almasının ardından gündem olan doktorun açıklamalarını aktardı.

Hakan’a ulaşan Doktor Aslan, “Gazetede fotoğrafını görünce hatırladım. Bizde randevu sistemi vardır. Yani sokaktan gelip de toplantıya katılamaz. Randevu almıştı. Brezilya popo denilen bir talebi vardı. Yanımda hemşire asistanım var. İngilizce bildiğim halde hastayı tam, eksiksiz ve doğru bilgilendirmek için tercümanım var. Eldivenlerim var. Hastaya ne istediğini sordum. Talebinin tıbbi açıdan gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlayabilmek için de muayene ettim” dedi.

Hakan’a ulaşan Doktor Aslan, “Gazetede fotoğrafını görünce hatırladım. Bizde randevu sistemi vardır. Yani sokaktan gelip de toplantıya katılamaz. Randevu almıştı. Brezilya popo denilen bir talebi vardı. Yanımda hemşire asistanım var. İngilizce bildiğim halde hastayı tam, eksiksiz ve doğru bilgilendirmek için tercümanım var. Eldivenlerim var. Hastaya ne istediğini sordum. Talebinin tıbbi açıdan gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlayabilmek için de muayene ettim” dedi.

Doktor Aslan, “izinsiz vücuduma dokundu” iddiasına ise şöyle yanıt verdi: “Böyle bir şey olabilir mi? Bir kişinin vücuduna izinsiz dokunulur mu? Yanımda hemşire var, yanımda tercüman var. Deontoloji kurallarının dışına çıkılır mı? Bizim yaptığımız toplantılarda deontoloji kurallarının dışına çıkılmaz.”

“Bu toplantıları, otel odalarında gizlice yapmıyoruz. Otellerin büyük toplantı salonlarında yapıyoruz. Bu toplantılara ekip olarak gidiyoruz. 10 - 15 kişilik bir ekip. Yaptığımız organizasyonda Birleşik Krallık vatandaşları da görev alıyor. Sağlık turizmi alanında uzman ve yardımcı olarak çalışan Birleşik Krallık vatandaşı çalışanlarımız da var. Danışmak ve bilgi almak isteyen kişilerle otellerin toplantı salonlarında görüşülüyor.Türkiye’de sağlık turizmi diye bir portföy açıldı. Yaklaşık 5 milyar dolar getirisi var bu sektörün. İstanbul, Ankara ve İzmir’den hastaneler, bu alanda başarılı işler yapıyorlar. Bu dikkat çekiyor. Benim üzerimden Türkiye’nin bu alandaki başarısını engellemek için karalama yaptılar. Olan biten budur.”

“Bu toplantıları, otel odalarında gizlice yapmıyoruz. Otellerin büyük toplantı salonlarında yapıyoruz. Bu toplantılara ekip olarak gidiyoruz. 10 - 15 kişilik bir ekip. Yaptığımız organizasyonda Birleşik Krallık vatandaşları da görev alıyor. Sağlık turizmi alanında uzman ve yardımcı olarak çalışan Birleşik Krallık vatandaşı çalışanlarımız da var. Danışmak ve bilgi almak isteyen kişilerle otellerin toplantı salonlarında görüşülüyor.Türkiye’de sağlık turizmi diye bir portföy açıldı. Yaklaşık 5 milyar dolar getirisi var bu sektörün. İstanbul, Ankara ve İzmir’den hastaneler, bu alanda başarılı işler yapıyorlar. Bu dikkat çekiyor. Benim üzerimden Türkiye’nin bu alandaki başarısını engellemek için karalama yaptılar. Olan biten budur.”

KAYNAK

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
6
4
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?