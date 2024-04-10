İngiliz Gazeteci Türk Estetik Doktorunu İfşalamıştı: O Doktor Konuştu

Doktor Aslan, “izinsiz vücuduma dokundu” iddiasına ise şöyle yanıt verdi: “Böyle bir şey olabilir mi? Bir kişinin vücuduna izinsiz dokunulur mu? Yanımda hemşire var, yanımda tercüman var. Deontoloji kurallarının dışına çıkılır mı? Bizim yaptığımız toplantılarda deontoloji kurallarının dışına çıkılmaz.”