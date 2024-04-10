İngiliz Gazeteci Türk Estetik Doktorunu İfşalamıştı: O Doktor Konuştu
İngiliz Gazeteci Türk Estetik Doktorunu İfşalamıştı: O Doktor Konuştu
Türkiye'deki sağlık turizminin artmasıyla birlikte Türkiye'ye gelip hem tatil yapan hem de estetik ameliyat olan İngilizlerin sayısı her geçen gün artarken dikkat çekici bir haber uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu. Günlerdir konuşulan olayda yeni bir gelişme yaşandı. The Sun muhabirinin kendisini gizlice çektiği ve rahatsız edici davranışlarda bulunduğu iddiasıyla suçladığı doktor Serkan Süleyman Aslan, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aslan, “Benim üzerimden Türkiye’nin bu alandaki başarısını engellemek için karalama yaptılar. Olan biten budur” diyerek kendisini savundu.
İngiliz gazete The Sun için çalışan bir gazeteci, bir Türk estetik doktoru ile görüşmesini ifşaladı. Görüşmedeki doktorun "rahatsız edici" tavırlarda bulunduğunu söyleyen gazeteci, ameliyat olması için doktor tarafından baskı gördüğünü iddia etmişti.
Hakan’a ulaşan Doktor Aslan, “Gazetede fotoğrafını görünce hatırladım. Bizde randevu sistemi vardır. Yani sokaktan gelip de toplantıya katılamaz. Randevu almıştı. Brezilya popo denilen bir talebi vardı. Yanımda hemşire asistanım var. İngilizce bildiğim halde hastayı tam, eksiksiz ve doğru bilgilendirmek için tercümanım var. Eldivenlerim var. Hastaya ne istediğini sordum. Talebinin tıbbi açıdan gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlayabilmek için de muayene ettim” dedi.
“Bu toplantıları, otel odalarında gizlice yapmıyoruz. Otellerin büyük toplantı salonlarında yapıyoruz. Bu toplantılara ekip olarak gidiyoruz. 10 - 15 kişilik bir ekip. Yaptığımız organizasyonda Birleşik Krallık vatandaşları da görev alıyor. Sağlık turizmi alanında uzman ve yardımcı olarak çalışan Birleşik Krallık vatandaşı çalışanlarımız da var. Danışmak ve bilgi almak isteyen kişilerle otellerin toplantı salonlarında görüşülüyor.Türkiye’de sağlık turizmi diye bir portföy açıldı. Yaklaşık 5 milyar dolar getirisi var bu sektörün. İstanbul, Ankara ve İzmir’den hastaneler, bu alanda başarılı işler yapıyorlar. Bu dikkat çekiyor. Benim üzerimden Türkiye’nin bu alandaki başarısını engellemek için karalama yaptılar. Olan biten budur.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda