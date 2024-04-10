Kurultayda Aday Olmayacağını Açıklamıştı: Devlet Bahçeli'den, Meral Akşener'e Beklenmedik Hamle
Kurultayda Aday Olmayacağını Açıklamıştı: Devlet Bahçeli'den, Meral Akşener'e Beklenmedik Hamle
Ramazan Bayramı nedeniyle partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarına ziyarette bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e dikkat çeken bir hamlede bulundu.
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Bahçeli, İYİ Parti'deki olağanüstü kurultay ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aday olmama yönündeki kararına ilişkin ilk kez konuştu.
Bahçeli, "Sayın Meral Akşener'in ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:
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La bu adam degilmiydi 60 tane adamini bir kadina yani Meral Aksenere evine korkutma amaciyla yollayan,,?'Simdide kalmalisin diyor..Yaslandikca bunayanlar .Ne... Devamını Gör
MHP'nin şeriatçıların arka bahçesi olmak dışında bir vasfı yoktur. Ne ulu çınarı?
Ama hep benden önce yazıyorsun yaa 🤣
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