Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kurultayda Aday Olmayacağını Açıklamıştı: Devlet Bahçeli'den, Meral Akşener'e Beklenmedik Hamle

Kurultayda Aday Olmayacağını Açıklamıştı: Devlet Bahçeli'den, Meral Akşener'e Beklenmedik Hamle

Devlet Bahçeli Meral Akşener
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 10:32

Ramazan Bayramı nedeniyle partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarına ziyarette bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada  gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e dikkat çeken bir hamlede bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bahçeli, İYİ Parti'deki olağanüstü kurultay ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aday olmama yönündeki kararına ilişkin ilk kez konuştu.

Bahçeli, İYİ Parti'deki olağanüstü kurultay ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aday olmama yönündeki kararına ilişkin ilk kez konuştu.

Bahçeli, "Sayın Meral Akşener'in ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bahçeli, "Sayın Meral Akşener'in ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

'Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin bugün tartıştığı konu 27 Nisan'da olağanüstü kongre. Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıllık siyasi hayatı boyunca bu tür davranışları yaşamıştır. Ayrışmalar olmuştur fakat sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalmayı başarmıştır. Şimdi önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bunlar en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek Sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan, siyasi hareketlerde komşuluk imkanını bulan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren olağan kongreyle genel başkan seçeceğine istişareyle partilerini güçlendirmelerini öneriyorum.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
3
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
RACON X RACON

La bu adam degilmiydi 60 tane adamini bir kadina yani Meral Aksenere evine korkutma amaciyla yollayan,,?'Simdide kalmalisin diyor..Yaslandikca bunayanlar .Ne... Devamını Gör

Bozkurt

MHP'nin şeriatçıların arka bahçesi olmak dışında bir vasfı yoktur. Ne ulu çınarı?

Khan Tengri

Ama hep benden önce yazıyorsun yaa 🤣

Cemal

SAYGIDEĞER DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİ ÇOK HAKLI MERAL AKŞENER HANIM EFENDİ İYİ PARTİNİN BAŞINDA DURMALI OÖNCEKİ YAPTIĞI GİBİ MUHALİF GÖRÜNÜP CUMHUR İTTİFAKINI ... Devamını Gör