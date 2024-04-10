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Seçimin Yenilenmesine Karar Verilmişti: O İlçede Kayyum Kararı

Seçimin Yenilenmesine Karar Verilmişti: O İlçede Kayyum Kararı

Şanlıurfa YSK seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 09:15

Seçimin üzerinden 10 gün geçmesine karşın tartışmalar halen devam ediyor. Seçimin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, yeni bir gelişme yaşandı. Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar vermişti.

YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hilvan Kaymakamımız Orhan Gazi Karakaş, 02 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunun 46. maddesi gereği Hilvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Hilvan Kaymakamımız Orhan Gazi Karakaş, 02 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunun 46. maddesi gereği Hilvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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