Seçimin Yenilenmesine Karar Verilmişti: O İlçede Kayyum Kararı

Seçimin üzerinden 10 gün geçmesine karşın tartışmalar halen devam ediyor. Seçimin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, yeni bir gelişme yaşandı. Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.