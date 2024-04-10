Seçimin Yenilenmesine Karar Verilmişti: O İlçede Kayyum Kararı
Seçimin Yenilenmesine Karar Verilmişti: O İlçede Kayyum Kararı
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YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar vermişti.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hilvan Kaymakamımız Orhan Gazi Karakaş, 02 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunun 46. maddesi gereği Hilvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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