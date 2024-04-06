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Tüyler Ürperten Olay: Cami Avlusunda Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

Tüyler Ürperten Olay: Cami Avlusunda Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

Aksaray Bebek cami
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 17:37

Aksaray'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Yeni doğmuş bir bebek kundağa sarılı halde cami avlusuna bırakıldı.

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Sultanhanı ilçesi Selçuk Mahallesinde bulunan Şerife Hatun Camisi'nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ikindi namazı saatinden cami avlusuna yeni doğmuş bir bebek bırakıldı.

Sultanhanı ilçesi Selçuk Mahallesinde bulunan Şerife Hatun Camisi'nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ikindi namazı saatinden cami avlusuna yeni doğmuş bir bebek bırakıldı.

Erkek olduğu anlaşılan bebeği gören cami cemaati durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan bebek koruma altına alınırken, polis ekipleri cami çevresinde ve avlusunda inceleme başlattı.

Erkek olduğu anlaşılan bebeği gören cami cemaati durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan bebek koruma altına alınırken, polis ekipleri cami çevresinde ve avlusunda inceleme başlattı.

İlk sağlık kontrolleri yapılan bebek ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği bırakan kişi veya kişilerin aranmasına yönelik çalışma yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İlk sağlık kontrolleri yapılan bebek ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği bırakan kişi veya kişilerin aranmasına yönelik çalışma yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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