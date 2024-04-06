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Hastanede Korkunç Olay! Narkoz Altındaki Hastaya Cinsel Saldırı: Doktor Tutuklandı

Hastanede Korkunç Olay! Narkoz Altındaki Hastaya Cinsel Saldırı: Doktor Tutuklandı

Bağcılar cinsel saldırı Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 15:16

İstanbul Bağcılar'da bulunan özel hastanede mide bulandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir doktor, narkoz altındaki hastasına cinsel saldırıda bulundu. Hemşirenin polise haber vermesiyle gözaltına alınan doktor tutuklandı.

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Star Haber'den Tugay Saday'ın haberine göre; Bağcılar'da özel bir hastanede estetik ameliyat yaptıran kadın, doktoru tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurdu.

Star Haber'den Tugay Saday'ın haberine göre; Bağcılar'da özel bir hastanede estetik ameliyat yaptıran kadın, doktoru tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurdu.

Ameliyatın ardından dinlemesi için özel odaya alınan 30 yaşındaki yabancı uyruklu hastasının olduğu odaya giren doktor, içerideki hemşireyi dışarı çıkardı ve genç kadın taciz etmeye başladı.

Ameliyatın ardından dinlemesi için özel odaya alınan 30 yaşındaki yabancı uyruklu hastasının olduğu odaya giren doktor, içerideki hemşireyi dışarı çıkardı ve genç kadın taciz etmeye başladı.

Hasta narkozun etkisinden karşı koyamazken yaşananlara şahit olan hemşire hemen polis çağırdı. İhbar üzerine polis ekipleri, doktoru gözaltına aldı. Şüpheli doktor suçlamaları reddederek emniyette ifade vermedi ve adliyeye sevk edildi.

Hasta narkozun etkisinden karşı koyamazken yaşananlara şahit olan hemşire hemen polis çağırdı. İhbar üzerine polis ekipleri, doktoru gözaltına aldı. Şüpheli doktor suçlamaları reddederek emniyette ifade vermedi ve adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan mağdur ve hemşirenin ifadeleri doğrultusunda doktorun tutuklanmasına karar verildi.

Savcılıkta alınan mağdur ve hemşirenin ifadeleri doğrultusunda doktorun tutuklanmasına karar verildi.
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