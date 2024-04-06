Seçimi Kazanan İYİ Partili Meclis Üyesi Mazbatasını Alamadan Cezaevine Girdi
Seçimi Kazanan İYİ Partili Meclis Üyesi Mazbatasını Alamadan Cezaevine Girdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunda kazananlar mazbatalarını almaya başladı. Ancak bazı adaylar mazbatasını alamadan krizler çıktı.
Y.D. isimli aday, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilmişti. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin basit adam yaralama suçlamasından aldığı 2,5 aylık cezanın infazının kesinleşmesi üzerine akşam saatlerinde Söke cezaevine teslim olduğu öğrenildi.
Mazbatasını alamadan tutuklanan Y.D.'nin gelen tebligat üzerine Söke cezaevine gittiği öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda