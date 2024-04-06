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Seçimi Kazanan İYİ Partili Meclis Üyesi Mazbatasını Alamadan Cezaevine Girdi

Seçimi Kazanan İYİ Partili Meclis Üyesi Mazbatasını Alamadan Cezaevine Girdi

Aydın İyi Parti Kuşadası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 12:11

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı.  Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti’den belediye meclis üyesi seçilen Y.D. tutuklandı.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunda kazananlar mazbatalarını almaya başladı. Ancak bazı adaylar mazbatasını alamadan krizler çıktı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunda kazananlar mazbatalarını almaya başladı. Ancak bazı adaylar mazbatasını alamadan krizler çıktı.

Y.D. isimli aday, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilmişti. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin basit adam yaralama suçlamasından aldığı 2,5 aylık cezanın infazının kesinleşmesi üzerine akşam saatlerinde Söke cezaevine teslim olduğu öğrenildi.

Y.D. isimli aday, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilmişti. Edinilen bilgiye göre, Y.D.'nin basit adam yaralama suçlamasından aldığı 2,5 aylık cezanın infazının kesinleşmesi üzerine akşam saatlerinde Söke cezaevine teslim olduğu öğrenildi.

Mazbatasını alamadan tutuklanan Y.D.'nin gelen tebligat üzerine Söke cezaevine gittiği öğrenildi.

Mazbatasını alamadan tutuklanan Y.D.'nin gelen tebligat üzerine Söke cezaevine gittiği öğrenildi.
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