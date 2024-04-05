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AK Parti İtiraz Etti: Bir Seçim Daha İptal Edildi

AK Parti İtiraz Etti: Bir Seçim Daha İptal Edildi

AK Parti YSK seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.04.2024 - 17:37

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Ancak bazı sandıklar için itirazlar yapıldı. DEM Parti'nin 906 oy farkı ile kazandığı Halfeti'de AK Parti’nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesine kararı verildi.

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31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Şanlıurfa'da Hilvan Belediyesi'nden sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı bir ilçe belediyesinde daha seçim iptal edildi.

Şanlıurfa'da Hilvan Belediyesi'nden sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı bir ilçe belediyesinde daha seçim iptal edildi.

DEM Parti'nin 906 oy farkı ile birinci parti olduğu Halfeti'de AK Parti'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. AK Parti'nin "geçersiz oy"ları gerekçe göstererek yaptığı itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

DEM Parti'nin 906 oy farkı ile birinci parti olduğu Halfeti'de AK Parti'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. AK Parti'nin "geçersiz oy"ları gerekçe göstererek yaptığı itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Şanlıurfa'nın DEM Parti'nin sandıktan birinci çıktığı Hilvan ilçesinde de AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

Şanlıurfa'nın DEM Parti'nin sandıktan birinci çıktığı Hilvan ilçesinde de AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verilmişti.
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Balkan Türkleri

Halfeti halkı da biz İstanbulluların yaptığı gibi tokatlasın Akp'yi 😇

kayra han

Akp kazanana kadar demokrasi. Sopalı seçimleri geçtiler yemin ederim. O akp adayı sokağa hangi yüzle çıkıp insanlardan oy isteyecek acaba.

c.ysfalbs

akepe bu ülkenin en büyük belasıdır