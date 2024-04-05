AK Parti İtiraz Etti: Bir Seçim Daha İptal Edildi

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Ancak bazı sandıklar için itirazlar yapıldı. DEM Parti'nin 906 oy farkı ile kazandığı Halfeti'de AK Parti’nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesine kararı verildi.