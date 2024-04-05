AK Parti İtiraz Etti: Bir Seçim Daha İptal Edildi
AK Parti İtiraz Etti: Bir Seçim Daha İptal Edildi
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31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı.
Şanlıurfa'da Hilvan Belediyesi'nden sonra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı bir ilçe belediyesinde daha seçim iptal edildi.
DEM Parti'nin 906 oy farkı ile birinci parti olduğu Halfeti'de AK Parti'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verildi. AK Parti'nin "geçersiz oy"ları gerekçe göstererek yaptığı itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Şanlıurfa'nın DEM Parti'nin sandıktan birinci çıktığı Hilvan ilçesinde de AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verilmişti.
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Halfeti halkı da biz İstanbulluların yaptığı gibi tokatlasın Akp'yi 😇
Akp kazanana kadar demokrasi. Sopalı seçimleri geçtiler yemin ederim. O akp adayı sokağa hangi yüzle çıkıp insanlardan oy isteyecek acaba.
akepe bu ülkenin en büyük belasıdır