İtiraz Ettiler: Oylar Yeniden Sayıldı, Belediye AK Parti’ye Geçti
İtiraz Ettiler: Oylar Yeniden Sayıldı, Belediye AK Parti’ye Geçti
Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Ancak bazı sandıklar için itirazlar kabul edildi ve oylar yeniden sayılmaya başlandı. Bitlis’in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda belediye başkanı değişti.
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Kesin olmayan sonuçlara göre AKP’nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı.
Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda AKP adayı Mutlu’nun oyu 13 artarak 4 bin 313’e, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Yıldırım’ın oyu 5 artarak 4 bin 297’ye, Üncü’nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221’e yükseldi.
Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AKP’nin adayı Eşref Mutlu oldu.
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