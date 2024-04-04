İtiraz Ettiler: Oylar Yeniden Sayıldı, Belediye AK Parti’ye Geçti

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Ancak bazı sandıklar için itirazlar kabul edildi ve oylar yeniden sayılmaya başlandı. Bitlis’in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda belediye başkanı değişti.