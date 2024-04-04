AK Parti İtiraz Etti: İYİ Parti'nin Kazandığı İlçede Seçim İptal Edildi
AK Parti İtiraz Etti: İYİ Parti'nin Kazandığı İlçede Seçim İptal Edildi
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Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Ancak sular bir türlü durulmuyor. Seçim iptallerine bir yenisi daha eklendi.
Kesinleşmeyen sonuçlara göre İYİ Parti adayı Hazim Turan'ın seçimi 1 oy farkla kazandığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, ilçe seçim kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi.
Güzelyurt'ta AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.
İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
Güzelyurt'ta belediye başkanlığını 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu ise 548 oy almıştı.
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