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AK Parti İtiraz Etti: İYİ Parti'nin Kazandığı İlçede Seçim İptal Edildi

AK Parti İtiraz Etti: İYİ Parti'nin Kazandığı İlçede Seçim İptal Edildi

İyi Parti Aksaray AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 07:43

İYİ Parti adayının 1 oy farkla seçimi kazandığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, itirazı kabul ederek seçimi iptal etti.

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Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Ancak sular bir türlü durulmuyor. Seçim iptallerine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Ancak sular bir türlü durulmuyor. Seçim iptallerine bir yenisi daha eklendi.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre İYİ Parti adayı Hazim Turan'ın seçimi 1 oy farkla kazandığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, ilçe seçim kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre İYİ Parti adayı Hazim Turan'ın seçimi 1 oy farkla kazandığı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, ilçe seçim kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi.

Güzelyurt'ta AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

Güzelyurt'ta AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu ise 548 oy almıştı.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu ise 548 oy almıştı.
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