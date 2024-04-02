Çankaya'da Seçimi Kaybeden İrfan Değirmenci'den Halk TV'ye Tepki: 'Elbette Dönmeyeceğim'
Çankaya'da Seçimi Kaybeden İrfan Değirmenci'den Halk TV'ye Tepki: 'Elbette Dönmeyeceğim'
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Sonuçlar sonrası seçimi kaybeden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediyesi başkan adayı gazeteci İrfan Değirmenci'den ilk açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Halk TV ekranlarına yeniden dönüp dönmeyeceği merak edilen gazeteci İrfan Değirmenci, ''Seçim sürecinde bir kez dahi ekranına çıkarılmadığım Halk Tv’ye elbette dönmeyeceğim'' dedi.
İrfan Değirmenci Mayıs 2023’te yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) İzmir’de milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.
İrfan Değirmenci, 31 Mart yerel seçimlerinde bu kez Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi. Sandıklardan gelen verilere göre Değirmenci seçilemedi. Değirmenci Twitter (X) hesabından seçim sonuçlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
''Çankaya’da yüzde 80’i açılan sandıklarda bize güvenip oy vermiş olan 26 bin 586 komşuma çok teşekkürler. Cumhuriyet’in yönetim katında, Çankaya’da, TİP bu sonuçla 3’üncü parti olmuştur. Partimiz, Samandağ ve Hacıbektaş’ta da halkımızın oylarıyla iş başındadır. Gecesini gündüzüne katıp kısıtlı imkanlarla çalışma yürüten tüm yoldaşlarım var olsun. Seçim sürecinde bir kez dahi ekranına çıkarılmadığım Halk Tv’ye elbette dönmeyeceğim.''
İşte o paylaşım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 seçimlerinde TİP İzmir milletvekili adayı olan Değirmenci, seçimden sonra Halk TV’deki eski görevine geri dönmüştü. Değirmenci, son olarak 10 Şubat’ta kanalla yollarını ayırdığı duyurmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda