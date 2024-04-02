Türkiye'nin En Genç Belediye Başkanları Belli Oldu: 22 Yaşında Bağımsız Aday Olarak Girdiği Seçimi Kazandı

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Resmi olmayan sonuçlar açıklanırken, Türkiye'nin en genç belediye başkanları da belli oldu. Bu isimler arasında Zeynep Çelik, Utku Caner Çankaya, Eren Ali Bingöl, Tamer Mandalinci, Özkan Çetinkaya ve Hüseyin Can Güner yer alıyor.