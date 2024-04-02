Türkiye'nin En Genç Belediye Başkanları Belli Oldu: 22 Yaşında Bağımsız Aday Olarak Girdiği Seçimi Kazandı
Türkiye'nin En Genç Belediye Başkanları Belli Oldu: 22 Yaşında Bağımsız Aday Olarak Girdiği Seçimi Kazandı
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Resmi olmayan sonuçlar açıklanırken, Türkiye'nin en genç belediye başkanları da belli oldu. Bu isimler arasında Zeynep Çelik, Utku Caner Çankaya, Eren Ali Bingöl, Tamer Mandalinci, Özkan Çetinkaya ve Hüseyin Can Güner yer alıyor.
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Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı.
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, birçok genç aday belediye başkanı oldu.
Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimlerine bağımsız olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 36 yaşında belediye başkanı oldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde de 1991 yılında doğan, Utku Caner Çaykara resmi olmayan sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 53'ünü alarak belediye başkanı seçildi.
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1994 doğumlu Tamer Mandalinci, CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. Genç aday, resmi olmayan sonuçlara göre Bodrum'da oyların yüzde 57'sini alarak belediye başkanı seçildi. 30 yaşındaki Mandalinci, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer aldı.
1993 doğumlu Eren Ali Bingöl, CHP'de Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Bingöl, kesin olmayan sonuçlara göre AK Partili rakibi Şadi Yazıcı'yı geride bırakarak yarışın kazananı oldu. 31 yaşındaki Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer aldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, 31 yaşındaki CHP'nin adayı Hüseyin Can Güner kazandı. Güner, oyların %65.3'ünü alarak zafer elde etti.
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