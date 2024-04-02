Korkunç Olay! Baba Dehşeti: 6 Yaşındaki Kızını Öldürdü, 10 Yaşındaki Kızını Yaraladı

İzmir'de yaşayan 34 yaşındaki baba Umut A., kendi evinde ailesine korku dolu anlar yaşattı. Umut A., 6 yaşındaki kızı Tuğçe Akbaş'ı ve 10 yaşındaki kızı S.A'yı tabancayla vurdu. Karnından vurulan Tuğçe A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başından vurulan S.A'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.