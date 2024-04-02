Muhtar Seçimlerinde Ortalık Karıştı: 6 Ölü, 62 Yaralı

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Ancak muhtarlık seçiminde ortalık karıştı, adeta savaş alanına döndü. 17 Mart'tan bu yana muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i polis 62 kişi yaralandı.