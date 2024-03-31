32 İlde Sandıklar Kapandı: 4 İlde Seçim Kana Bulandı
32 İlde Sandıklar Kapandı: 4 İlde Seçim Kana Bulandı
Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Bu 32 il içinde yer alan Şanlıurfa, Diyarbakır, Bayburt ve Siirt'te seçim kana bulandı. Seçim nedeniyle çıkan kavgalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenle sandık başına gitti.
Saat 07.00'den itibaren sandık başına giden 32 ilde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı. Oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başladığı diğer illerde ise 17.00'da sandıklar kapanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlamıştı.
Seçimde büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.
Bu 32 il içinde yer alan 4 ilde seçim kana bulandı. Seçim nedeniyle çıkan kavgalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Şanlıurfa kent merkezi ile ilçelerinde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle çıkan kavgalarda 21 kişi, yaralandı. Diyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada sandık görevlisi 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda