32 İlde Sandıklar Kapandı: 4 İlde Seçim Kana Bulandı

Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Bu 32 il içinde yer alan Şanlıurfa, Diyarbakır, Bayburt ve Siirt'te seçim kana bulandı. Seçim nedeniyle çıkan kavgalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi yaralandı.