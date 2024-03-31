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Diyarbakır'da Oy Verme İşlemi Sırasında Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da Oy Verme İşlemi Sırasında Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Kişi Yaralandı

Diyarbakır Silahlı Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 11:25 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 11:53

Diyarbakır'da sandık başında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı.

Kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Olay yerinden görüntüler:

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Nuray

Ülkemizin tümüyle gelişebilmesi imkansıza yakın gibi duruyor. Cehaletimizle beraber kaldığımız yerden hızla ilerliyoruz.

Zevahir

Ne gelişmesi? Eksilere doğru yokuş aşağı hızla koşuyoruz. 😁 😁

gnyy

kesin muhtarlık içindir. sonuçta bu tarz insanlar için saltanat anlamı taşıyor

Murat Vatan

ya arkadaş böyle insanlara vahşi deyince başkalarıda bize kızıyor hala medeniyeti ögrenememişler kanlarında var vahşilik malesef