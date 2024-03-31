Sandık Başında Renkli Anlar: Oy Kullanmaya Köpeği ile Gitti
Sandık Başında Renkli Anlar: Oy Kullanmaya Köpeği ile Gitti
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri tüm hızıyla devam ederken, sandık başından renki görüntüler gelmeye başladı. Edirne'de yaşayan Nebahat Bilgin, köpeği 'Bambi' ile oyunu kullandı.
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Nebahat Bilgin, oy kullanacağı Kurtuluş İlkokuluna 7 yaşındaki dişi şivava cinsi köpeğiyle geldi.
Oy kullanarak kabinine girerken köpeğini sandık görevlilerine teslim eden 74 yaşındaki Bilgin, evden çıktığında köpeğini yanından ayırmadığını söyledi.
Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Köpeğim 7 yaşında, birlikte oyumuzu kullanmaya geldik. Her seçimde böyle geliyoruz" dedi.
Öte yandan Nebahat Bilgin, tek değilmiş. Oy verme işleminde saatlerin ilerlemesiyle yeni görüntüler geldi. Bazı yurttaşların oy kullanmaya giderken köpeklerini de yanlarında götürdükleri görüldü.
Sandık başlarından gelen renkli görüntülere kedilerde katıldı.
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