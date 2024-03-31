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DEM Parti İstanbul Adayı Meral Danış Beştaş İstanbul'da Oy Kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Adayı Meral Danış Beştaş İstanbul'da Oy Kullanamayacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 10:05

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri başladı. Özellikle İstanbul'da seçim sonucunun ne yönde olacağı merak ediliyor. Siyasilerin de oy kullanacağı seçimlerde, DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanamayacağı açıklandı.

İHA'nın aktardığına göre Beştaş, oyunu İstanbul’da oy kullanamayacak.

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Türkiye yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Türkiye yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Bazı illerimizde 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, son olarak 17.00'de bitecek. Seçim sonuçları ise yayın yasağının kaldırılmasının ardından açıklanmaya başlanacak.

Özellikle 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

Özellikle 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Murat Kurum, İYİ Parti adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz, Vatan Partisi adayı İbrahim Okan Özkan ve DEM Parti ise Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları olarak oy pusulasında yer alacak.

İHA'nın haberine göre, Dem Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul’da oy kullanamayacak.

İHA'nın haberine göre, Dem Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul’da oy kullanamayacak.

İHA'dan aktarılan haberde, DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya da yer verildi:

'Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş’ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul’da oy kullanamayacaktır.'

Beştaş'ın seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacağı aktarıldı.

Beştaş'ın seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacağı aktarıldı.

İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul’da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır’da da oyunu kullanamayacaktır' açıklamasında bulunuldu.

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