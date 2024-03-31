DEM Parti İstanbul Adayı Meral Danış Beştaş İstanbul'da Oy Kullanamayacak

İHA'dan aktarılan haberde, DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya da yer verildi:

'Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş’ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul’da oy kullanamayacaktır.'