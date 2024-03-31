DEM Parti İstanbul Adayı Meral Danış Beştaş İstanbul'da Oy Kullanamayacak
DEM Parti İstanbul Adayı Meral Danış Beştaş İstanbul'da Oy Kullanamayacak
31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri başladı. Özellikle İstanbul'da seçim sonucunun ne yönde olacağı merak ediliyor. Siyasilerin de oy kullanacağı seçimlerde, DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanamayacağı açıklandı.
İHA'nın aktardığına göre Beştaş, oyunu İstanbul’da oy kullanamayacak.
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Türkiye yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.
Özellikle 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.
İHA'nın haberine göre, Dem Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, İstanbul’da oy kullanamayacak.
Beştaş'ın seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacağı aktarıldı.
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