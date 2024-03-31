MHP'li Belediye Başkan Adayına Silahlı Saldırı: 'Öldürmeye Teşebbüs Gibi Gözüküyor'

Belediye başkan adayı Bişkin de 'Allah korusun bir seçim için veya bir başkanlık yüzünden bir kişinin bile burnunun kanamasını istemeyiz. Seçim arifesi olduğu için burada bizim meşhur Topal Dede Türbemiz var. Topal Dede Türbemize gelip burada şükür namazı eda ettik. Çok şükür, son gün sıkıntısız bir şekilde bu işi aşacağız diye dualar okudum burada. Namazımızı kıldık. Türbeden çıkarken iki araç bize yaklaştı. Fakat araç bize çok yaklaşmadan geri dönüş yaptı. Yolda aracı biri durdurdu. Geçerken araçtan inenleri gördüm. Dedim acaba niye iniyorlar? Acaba resmimizi filan mı çekeceklerdi? O esnada bir silah sesi geldi. Tabii şoför arkadaşım hemen tam gaz yaptı, uzaklaştık oradan. Yetkili arkadaşlarla şimdi çalışmalar yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.