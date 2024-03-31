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Kuzenlerin Muhtarlık Seçimi Tartışması Can Aldı: Ölü ve Yaralılar Var

Kuzenlerin Muhtarlık Seçimi Tartışması Can Aldı: Ölü ve Yaralılar Var

Bursa seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 09:18

Bursa'da yerel seçimde akrabası olmayan bir muhtar adayını destekleyeceğini söyleyen Yusuf Yiğit, kuzenleri tarafından silahla öldürüldü. Olayda 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında dehşet anlar yaşandı. Edinilen biligye göre; mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası aday olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı husumet beslenmeye başladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında dehşet anlar yaşandı. Edinilen biligye göre; mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası aday olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı husumet beslenmeye başladı.

Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı.Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı.Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Akrabası tarafından Silahla Öldürüldü’ haberine konu olayla ilgili olarak Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; Şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile Maktul Y.Y.’nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak; Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmekte olup, Şüpheliler E.Y. ve M.Y’yi yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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gveg

Bizim millet gerçekten iğrenç. Lan herkes birey, sanane istedğine oy verir.

Nuray

Bir insana ve makama haddinden fazla değer biçmenin acı sonuçları.

Pelda Yalçın

Bu kadar sorunlu ve diken üstünde geçirilen seçimler sıralaması olsa Türkiye birinci olur, hiç şaşmaz..