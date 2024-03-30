12 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar: Şüpheli Tutuklandı
12 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar: Şüpheli Tutuklandı
İzmir’de Tahir A. isimli erkek, akrabası olduğu öğrenilen 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Olay küçük çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla gün yüzüne çıktı. Mağdur ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yıllarda çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları arttı. Bu vakalara bir yenisi daha eklendi. Bir haber de İzmir'den geldi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden Tahir A., evde yalnız olan kuzeninin 12 yaşındaki kızını iddiaya göre taciz ettiği öne sürüldü. Tahir A., evden ayrıldıktan sonra, 12 yaşındaki kız çocuğu durumu ailesine bildirdi.
Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Tahir A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Tahir A. için yakalama kararı çıkarıldı. Tahir A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp, gözaltına alındı. İddiaya göre, 12 yaşındaki kız çocuğunun yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattı.
12 yaşındaki kız çocuğunun mesajında şu ifadelere yer verdiği görüldü: “Annemlerin tanıdığı birisi geldi. Bana çikolata falan almıştı, onları yedim. Ben de korktum ve hala titriyorum. Şu anda ağlıyorum ve ne anneme ne de ablama ulaşamıyorum. Kuzenimi aradım, sonra kapattım. Adam beni taciz etti, ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım.”
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tahir A. adliyeye sevk edildi. Tahir A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Her istismar haberinde kanım donuyor.. Çocuklara şehvet duyan bu şerefsizler! tez vakitte yok edilmeli...
Umarım içerde çürür gün yüzü göremeden. Böyle yaratıklar evine gidip varsa çoluk çocuğuna, küçük kardeşlerine nasıl bakıyorlar aklım almıyor. Ve değinmek is... Devamını Gör
Lanet olsun sizin gibi 2 bacaklı insan görünümlü şeytanlara !!