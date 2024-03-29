SONAR Araştırma Beklenen Son İstanbul Anketini Açıkladı: Dikkat Çeken Fark!
SONAR Araştırma Beklenen Son İstanbul Anketini Açıkladı: Dikkat Çeken Fark!
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SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, Twitter (X) hesabından İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarına göre mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 47,3 ile birinci sırada. AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum ise İmamoğlu’nu yüzde 40,4 ile takip etti.
Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz, yüzde 3,1 oy alırken, Zafer Partisi’nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3’te kaldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin oy oranı yüzde 2,9 olarak ölçüldü. İYİ Parti’nin İBB adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 2,1’de kaldı.
İşte o paylaşım:
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