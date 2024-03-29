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SONAR Araştırma Beklenen Son İstanbul Anketini Açıkladı: Dikkat Çeken Fark!

SONAR Araştırma Beklenen Son İstanbul Anketini Açıkladı: Dikkat Çeken Fark!

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Seçim Anketi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.03.2024 - 18:35

Bu pazar günü yapılacak seçim için geri sayım başladı. SONAR Araştırma, İstanbul için hazırladıkları son anketin sonuçlarını açıkladı. 

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SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, Twitter (X) hesabından İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı.

SONAR Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, Twitter (X) hesabından İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı.

Anket sonuçlarına göre mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 47,3 ile birinci sırada. AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum ise İmamoğlu’nu yüzde 40,4 ile takip etti.

Anket sonuçlarına göre mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 47,3 ile birinci sırada. AK Parti’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum ise İmamoğlu’nu yüzde 40,4 ile takip etti.

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz, yüzde 3,1 oy alırken, Zafer Partisi’nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3’te kaldı.

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz, yüzde 3,1 oy alırken, Zafer Partisi’nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3’te kaldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin oy oranı yüzde 2,9 olarak ölçüldü. İYİ Parti’nin İBB adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 2,1’de kaldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin oy oranı yüzde 2,9 olarak ölçüldü. İYİ Parti’nin İBB adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 2,1’de kaldı.

İşte o paylaşım:

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