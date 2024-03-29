Büyük İddia! Ünlü YouTuber, Çeteler Tarafından Kaçırıldı: 600 Bin Dolar Fidye İstediler

14 Mart'ta Maalouf'un FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan bir çete tarafından kaçırıldığı ve 600 bin dolar fidye talebiyle tutulduğu öne sürüldü. Haiti24'ün haberine göre ise rehinecilere şu ana kadar yaklaşık 40 bin dolar ödendiği aktarıldı.