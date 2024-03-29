Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Büyük İddia! Ünlü YouTuber, Çeteler Tarafından Kaçırıldı: 600 Bin Dolar Fidye İstediler

Büyük İddia! Ünlü YouTuber, Çeteler Tarafından Kaçırıldı: 600 Bin Dolar Fidye İstediler

Polis youtuber
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.03.2024 - 17:51

Ünlü YouTube yıldızı YourFellowArab'ın, Haiti'de çeteler tarafından kaçıldığı iddia edildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü YouTuber YourFellowArab'ın gerçek adı Addison Pierre Maalouf. İddiaya göre, YourFellowArab, ülkedeki en güçlü çete lideri olan "Barbekü" takma isimli Jimmy Cerisier ile röportaj yapmak için gittiği Haiti'de kaçırıldı.

Ünlü YouTuber YourFellowArab'ın gerçek adı Addison Pierre Maalouf. İddiaya göre, YourFellowArab, ülkedeki en güçlü çete lideri olan "Barbekü" takma isimli Jimmy Cerisier ile röportaj yapmak için gittiği Haiti'de kaçırıldı.

14 Mart'ta Maalouf'un FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan bir çete tarafından kaçırıldığı ve 600 bin dolar fidye talebiyle tutulduğu öne sürüldü. Haiti24'ün haberine göre ise rehinecilere şu ana kadar yaklaşık 40 bin dolar ödendiği aktarıldı.

Haiti'ye doğru yola çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Maalouf, "Bu gezilerden birine daha gidiyorum. Eğer ölürsem, yayınladıklarımı izlediğiniz için teşekkürler" diye yazdı.

Haiti'ye doğru yola çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Maalouf, "Bu gezilerden birine daha gidiyorum. Eğer ölürsem, yayınladıklarımı izlediğiniz için teşekkürler" diye yazdı.

Maalouf'un meslektaşlarından Lalem, Twitter (X) paylaşımında arkadaşının rehin alındığını doğruladı ve "Yakında çıkacak" dedi.

Maalouf'un meslektaşlarından Lalem, Twitter (X) paylaşımında arkadaşının rehin alındığını doğruladı ve "Yakında çıkacak" dedi.

Karayip ülkesindeki BM yetkilileri, hastaneler, okullar, bankalar ve diğer kritik kurumları hedef alan çete şiddetiyle mücadele için 4 bin ila 5 bin arasında uluslararası polise ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?