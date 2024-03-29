Büyük İddia! Ünlü YouTuber, Çeteler Tarafından Kaçırıldı: 600 Bin Dolar Fidye İstediler
Büyük İddia! Ünlü YouTuber, Çeteler Tarafından Kaçırıldı: 600 Bin Dolar Fidye İstediler
Ünlü YouTube yıldızı YourFellowArab'ın, Haiti'de çeteler tarafından kaçıldığı iddia edildi.
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Ünlü YouTuber YourFellowArab'ın gerçek adı Addison Pierre Maalouf. İddiaya göre, YourFellowArab, ülkedeki en güçlü çete lideri olan "Barbekü" takma isimli Jimmy Cerisier ile röportaj yapmak için gittiği Haiti'de kaçırıldı.
Haiti'ye doğru yola çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Maalouf, "Bu gezilerden birine daha gidiyorum. Eğer ölürsem, yayınladıklarımı izlediğiniz için teşekkürler" diye yazdı.
Maalouf'un meslektaşlarından Lalem, Twitter (X) paylaşımında arkadaşının rehin alındığını doğruladı ve "Yakında çıkacak" dedi.
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