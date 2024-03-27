Ebru Şallı'ya Büyük Şok: Eşi Uğur Akkuş'a 'Nitelikli Dolandırıcılık' Suçundan Ceza

Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi, iş insanı Uğur Akkuş hakkında açılan herkes tarafından merakla beklenen dolandırıcılık davası karara bağlandı. Akkuş, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 83 bin 320 lira para cezasına çarptırıldı.