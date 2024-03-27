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Dilenci Dehşeti: Kendisine Para Vermeyen Kadını Bıçakla Sağ Bacağından Yaraladı

Dilenci Dehşeti: Kendisine Para Vermeyen Kadını Bıçakla Sağ Bacağından Yaraladı

Aydın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.03.2024 - 06:49

Aydın’ın Nazilli ilçesinde lokantada Serap Güçlü, yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan şüpheli Hayriye K., kısa sürede polis tarafından yakalandı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı’nda bulunan bir lokantada meydana geldi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı’nda bulunan bir lokantada meydana geldi.

Yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen Serap Güçlü’nün yanına gelerek para istedi.

Yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen Serap Güçlü’nün yanına gelerek para istedi.

Güçlü’nün para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye K., yanında bulunan bıçakla masada oturan Güçlü’yü sağ bacağından yaraladı.

Güçlü’nün para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye K., yanında bulunan bıçakla masada oturan Güçlü’yü sağ bacağından yaraladı.

Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye K., olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye K., olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Olayın ardından kaçan Serap K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından kaçan Serap K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı, lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis soruşturma başlattı.

Olay anı, lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis soruşturma başlattı.

İşte o anlar:

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