Dilenci Dehşeti: Kendisine Para Vermeyen Kadını Bıçakla Sağ Bacağından Yaraladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde lokantada Serap Güçlü, yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan şüpheli Hayriye K., kısa sürede polis tarafından yakalandı.