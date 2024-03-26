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Feci Kaza! 4 TIR Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Feci Kaza! 4 TIR Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Konya Trafik Kazası Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 06:30

Konya’nın Akşehir ilçesinde 4 TIR, birbirine girerek feci bir kaza yaşandı. Zincirleme trafik kazasında 1 TIR şoförü hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. 

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Konya’nın Akşehir ilçesinde Hakan Karapınar idaresindeki TIR, Akşehir Tren Garı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki TIR’a çarptı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde Hakan Karapınar idaresindeki TIR, Akşehir Tren Garı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki TIR’a çarptı.

Ardından Semih Çapraz idaresindeki TIR, Karapınar idaresindeki TIR'a, Nedim Kılıç yönetimindeki TIR da önünde seyreden Çapraz'ın kullandığı TIR'a çarptı.

Ardından Semih Çapraz idaresindeki TIR, Karapınar idaresindeki TIR'a, Nedim Kılıç yönetimindeki TIR da önünde seyreden Çapraz'ın kullandığı TIR'a çarptı.

Kazada sürücü Nedim Kılıç, TIR'ın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada sürücü Nedim Kılıç, TIR'ın kabininde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi personeli, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.

Kazada yaralanan TIR sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan TIR sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan TIR'ların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı. Kazaya karışan TIR'ların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olay yerinden görüntüler:

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