Yeşilcam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan'a Veda: Cenazeye Katılan Safiye Soyman Tarzıyla Gündem Oldu
Yeşilcam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan'a Veda: Cenazeye Katılan Safiye Soyman Tarzıyla Gündem Oldu
Bir süredir kanserle mücadele eden Yeşilçam'ın gamzeli güzeli usta oyuncu Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun cenazesine katılan Safiye Soyman'ın tarzıyla dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, cenazeye katıldığı kıyafeti ve makyajı nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan ve Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan'ın ölüm haberi herkesi üzdü. Kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitiren usta oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
61 yaşında vefat eden ünlü oyuncu için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Safiye Soyman, Nuri Alço, Gökhan Güney ve Serdar Gökhan gibi ünlü isimler de katıldı.
Snobmagazin'in haberine göre, Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Öztan'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Yaptırdığı estetikler ile sıklıkla gündeme gelen Safiye Soyman bu sefer de cenazeye katıldığı kıyafeti ve makyajı ile dikkatleri üzerine çekti.
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Soyman, sosyal medyada gündem oldu. Soyman'a, "Cenazeye bu kadar renkli gidilir mi ama?", "Takma kirpiğe ve full makyaja ihtiyaç var mıydı?", "İlk defa görüyorum, cenazeye makyajlı ve kırmızı çanta ile katılan" gibi yorumların geldiği görüldü.
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