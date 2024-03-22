Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: ''Üçlü Olsun, Güçlü Olsun''
Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: ''Üçlü Olsun, Güçlü Olsun''
İzmir'in Bornova ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan eski başbakan AK Partili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken yerel seçim mesajı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yerel seçime 9 gün kala açıklamalarda bulunan AK Partili Binali Yıldırım, "Bornova'da Cevdet Çayır, İzmir Büyükşehir'de Hamza Dağ, Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun, güçlü olsun" dedi.
Eski başbakan Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında Bornova ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.
Burada yurttaşla buluşan Yıldırım, İzmir'in cumhuriyetin kuruluşu kararının verildiği yer olduğunu ifade ederek "İzmir aynı zamanda Türkiye'nin ekonomi politikalarının belirlendiği yerdir. Cumhuriyet kurulmadan önce birinci iktisat kongresi İzmir'de toplanmıştır. CHP belediyesi o toplantının yapıldığı binayı yıktı, otopark yaptı. Aynı yerine aynı özellikte biz yaptık. Kim Atatürkçü? Seçimden seçime Atatürk'ü istismar edenlerle Atatürk'ün mirasını yaşatanların İzmirli tarafından görüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır'a destek isteyen Yıldırım, değişimin Bornova'dan başlatılacağına dikkati çekip, sözlerini şöyle devam etti:
"Cevdet Çayır 40 yıllık, yarım asırlık Bornovalı. Girmediği sokak yok, dokunmadığı hemşerisi yok. Esnafıyla, insanıyla bir numara. Tam da Bornova'ya göre. Buna hazır mısınız Bornovalılar? Büyükşehirde de yine sizin evladınız, davanızın başından beri içinde olan kardeşiniz Hamza Dağ var. Genç, çalışkan, dinamik arkadaşımız. Demek ki Bornova'da Cevdet Çayır, İzmir Büyükşehir'de Hamza Dağ, Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun, güçlü olsun."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yerel seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerinin altını çizen Binali Yıldırım, "Benim zamanım gibi değil. Ben tek başıma girmiştim. Adaylarımız yalnız değil. AK Parti ve MHP ortak adayı yani Cumhur İttifakı adayı olarak sahadalar. İnşallah bu sinerjiyle, güç birliğiyle artık Bornova'da bir şeylerin değişeceğini, bunun ayak seslerini duyuyorum" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Üçlü mü? 😁 Sen konuşma Binali amca ya.
😁
1000 ali üçlü seviyor demekki 😂 😂
İzmir'den Vichy hükümetine onay çıkmaz.