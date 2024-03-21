23 Mart'a Dikkat: 'Erdoğan Hafta Sonu Emekliye Seyyanen Zam Açıklayabilir'

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime saylı günler kala, emekliler için sürpriz gelişmelerin yaşanacağı bilgisi kulislerden sızdı. Emekliler zam haberini heyecanlı bir şekilde beklerken, yapılan açıklamalar beklentiyi her geçen gün daha da arttırmaya devam ediyor. Emekliye seyyanen zam için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta gerçekleştireceği büyük Ankara mitingine çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.