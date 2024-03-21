23 Mart'a Dikkat: 'Erdoğan Hafta Sonu Emekliye Seyyanen Zam Açıklayabilir'
23 Mart'a Dikkat: 'Erdoğan Hafta Sonu Emekliye Seyyanen Zam Açıklayabilir'
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime saylı günler kala, emekliler için sürpriz gelişmelerin yaşanacağı bilgisi kulislerden sızdı. Emekliler zam haberini heyecanlı bir şekilde beklerken, yapılan açıklamalar beklentiyi her geçen gün daha da arttırmaya devam ediyor. Emekliye seyyanen zam için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta gerçekleştireceği büyük Ankara mitingine çevrilirken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili isimlerin yaptığı peş peşe açıklamalar sonrası emeklilerin zam beklentisi daha da arttı.
Kulislerde konuşulan seyyanen zam iddialarının doğru olup olmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak.
TGRT'de katıldığı televizyon programında konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin "Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz.Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da "Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz.Bayram ikramiyesiyle ilgili bir rakam telaffuz etmedi. Durumu biraz konuştum. Cumhurbaşkanımız da olayın farkında" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta gerçekleştireceği büyük Ankara mitinginde emeklilere müjdeli bir haber vereceği konuşuluyor. Zam yapılacak iddialarına bir isim daha katıldı. Canlı yayında konuşan gazeteci Fatih Portakal, "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu şekilde" diye belirtti.
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SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25'e, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarıldı. Emekli ikramiyesi ise 3 bin liraya yükseltildi.
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