Estetik Faciası! Burun Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybetti: 'İhmal' İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Kayseri'de yaşayan ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Ahu Gültekin, burun ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. Olayda ihmal olduğunu iddia eden Ahu Gültekin'in kardeşi Mustafa Gültekin, 'Yıkılmış bir durumdayız. 3 yeğenim de perişan durumda' dedi.