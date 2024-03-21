Estetik Faciası! Burun Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybetti: 'İhmal' İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı
Estetik Faciası! Burun Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybetti: 'İhmal' İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı
Kayseri'de yaşayan ve 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Ahu Gültekin, burun ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. Olayda ihmal olduğunu iddia eden Ahu Gültekin'in kardeşi Mustafa Gültekin, 'Yıkılmış bir durumdayız. 3 yeğenim de perişan durumda' dedi.
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Gültekin'in şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastane konunun adli mercilere intikal ettiğini belirterek, açıklama yapmaktan kaçındı.
Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Ahu Gültekin, yaklaşık 1.5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı. Ameliyatın ardından Gültekin, bir hastanede 22 Mart'a burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bir süre sonra telefonla aranan Gültekin'e ameliyatının 11 Mart'ta yapabileceği söylendi.
Bunun üzerine sabah saatlerinde hastaneye giden Ahu Gültekin'in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi. 9 saat süren ameliyatın ardından Gültekin kendine geldiğinde lavaboya gitmek istedi.Lavaboya gittiği sırada yere yığılan Gültekin'in kalbinin durması sonucu beynine pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 18 Mart'ta Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.
Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastanede görev yapan Prof. Dr. İ.Ö. ve asistan doktor F.G.'nin ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Yaşananları anlatan Ahu Gültekin'in TIR şoförlüğü yapan kardeşi Mustafa Gültekin, "Yeğenim telefon açtı ve annesinin çok kötü olduğunu söyledi. Koşarak hastaneye gittim. Ameliyat olacağından bilgim vardı. Profesörler ablama akşam telefon açıp ‘Sabah ameliyata gelin’ demişler. ‘Normalde ayın 22'sinde olacak ameliyatı ayın 11'ine çekip sizi ameliyata alalım’ demişler. Ablam bunun heyecanıyla kabul edip hastaneye gidiyor ve ameliyata giriyor" dedi.
Ablasının burnundaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmak istediğini söyleyen Mustafa Gültekin, şu ifadeleri kullandı; ''Burun ameliyatına girmişti. Ayın 11'inde sabah saatlerinde ameliyata giriyor. Akşam üzeri 17.00 gibi de ameliyattan çıkıyor. 3 saat sürmesi gereken ameliyat 9 saat sürüyor. Ablam ameliyattan çıkıp, 'lavabo ihtiyacım var' diyor. Bilinci yerine geldikten sonra lavabo ihtiyacını gideriyor. Çıktıktan sonra olduğu gibi dizlerinin üzerine çöküyor. Orada 10 dakika kalp müdahalesi yapılıyor. Daha doğrusu kalbi durmuş. Beynine pıhtı atıyor. Kalbinin sağ tarafı büyüme yapmış. Bunun sonucunda da yoğun bakıma kaldırılıyor.''
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Olayda ihmal iddiasında bulunan Mustafa Gültekin, "Yıkılmış bir durumdayız. 13 yaşındaki kız yeğenim şu anda benim evimde kalıyor. 3 yeğenim de perişan durumda. Olayın araştırılıp, açığa kavuşturulmasını istiyorum. Başka canlara kıyılmasını istemiyorum. İhmal olduğunu düşünüyorum. Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ne gidip şikayetçi oldum. Savcılığa belirttim ve herhangi bir aksilik var mı, diye ablama otopsi yaptırdım. Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kendisi Azerbaycan uyrukluymuş" dedi.
İşte Ahu Gültekin'in kardeşi Mustafa Gültekin'in açıklaması şöyle:
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