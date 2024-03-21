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Sokakta Yürüyen Kadın, Silahlı Saldırıya Uğradı: Hayati Tehlikesi Var

Sokakta Yürüyen Kadın, Silahlı Saldırıya Uğradı: Hayati Tehlikesi Var

Polis Silahlı Saldırı Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 06:40

İstanbul’da sokakta yürüyen bir kadın, silahlı saldırıya uğradı. Polis silahlı saldırganı her yerde ararken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kadına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi.

Kadına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak'ta yürüyen Çiğdem S. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Çiğdem S. vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak'ta yürüyen Çiğdem S. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Çiğdem S. vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansa taşıyarak Şehit Prof. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansa taşıyarak Şehit Prof. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Çiğdem S.'nin hastanede tedavi altına alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, sokak giriş çıkışına şerit çekerek çevrede incelemelerde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden Çiğdem S.'nin hastanede tedavi altına alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, sokak giriş çıkışına şerit çekerek çevrede incelemelerde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olay yerinden görüntüler:

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