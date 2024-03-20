Emeklilere Zam Sinyali: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Canlı Yayında Açıkladı
Emeklilere Zam Sinyali: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Canlı Yayında Açıkladı
Bir televizyon programına katılan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, emeklilerin imkanlarının iyileştirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.
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31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime saylı günler kala, emeklilere zam yapılacağı haberleri gelmeye başladı. Zam yapılacağına ilişkin ilk sinyali de AK Partili Turgut Altınok verdi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, TGRT Haber yayınında gündeme ilişkin konuştu.
Ankara'daki vaatlerini sıralayan Turgut Altınok, emeklileri es geçmedi. ''Emeklilere bayram öncesi zam sürprizi olabilir mi?'' sorusuna Altınok şu yanıtı verdi: "Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar Meclis'te alınıyor."Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak."
"Emekliler bizim başımızın tacı. İki gündür Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Emeklilerin derdini yine çözerse AK Parti ve sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer'' diyen AK Partili Altınok sözlerine şöyle devam etti:
''Bayram ikramiyesiyle ilgili bir rakam telaffuz etmedi. Durumu biraz konuştum. Cumhurbaşkanımız da olayın farkında. Bütçe imkanlarıyla emeklilere yapılan destek artacak. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz. Sıkıntıda, darda bırakmayacağız."
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