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Murat Kurum İkinci Kez Mal Varlıklarını Açıkladı: ''Mal Varlığımız Helaldir"

Murat Kurum İkinci Kez Mal Varlıklarını Açıkladı: ''Mal Varlığımız Helaldir"

AK Parti Murat Kurum
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.03.2024 - 13:29

CHP'nin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş belge şekilde mal varlıklarını açıklamaları sonrası bir hamle de AK Parti'nin adayı Murat Kurum'dan gelmişti. Belgeli değil sözlü bir şekilde mal varlıklarını tek tek sayan Murat Kurum'un ev sayısı dikkat çekti.

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Kurum, geçtiğimiz günlerde 2 olarak açıkladığı ev sayısını yaptığı yeni açıklamada 3'e çıkardı.

Kurum, geçtiğimiz günlerde 2 olarak açıkladığı ev sayısını yaptığı yeni açıklamada 3'e çıkardı.

CHP’li belediye başkanlarının mal varlıklarını açıklamasıyla gözler diğer adaylara çevrilmişti. Rakiplerinin mal varlıklarını açıklaması üzerine AK Partili Turgut Altınok ve Murat Kurum da mal varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundular.

CHP’li belediye başkanlarının mal varlıklarını açıklamasıyla gözler diğer adaylara çevrilmişti. Rakiplerinin mal varlıklarını açıklaması üzerine AK Partili Turgut Altınok ve Murat Kurum da mal varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundular.

Murat Kurum, KRT’de yaptığı açıklamalarda, "Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu Bahçelievler'de bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var. Mal varlığımızla ilgili bir endişemiz de yok. Anamızın ak sütü nasılsa mal varlığımız da bu şekilde helaldir" yanıtını vermişti.

Murat Kurum, KRT’de yaptığı açıklamalarda, "Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu Bahçelievler'de bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var. Mal varlığımızla ilgili bir endişemiz de yok. Anamızın ak sütü nasılsa mal varlığımız da bu şekilde helaldir" yanıtını vermişti.

Kurum, geçmişte yaptığı bir açıklamada mal varlığındaki ev sayısını iki olarak açıklamıştı. Kurum’un yaptığı yeni açıklamada ise ev sayısı 3’e çıktı.

Kurum, geçmişte yaptığı bir açıklamada mal varlığındaki ev sayısını iki olarak açıklamıştı. Kurum’un yaptığı yeni açıklamada ise ev sayısı 3’e çıktı.
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