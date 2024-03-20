Murat Kurum İkinci Kez Mal Varlıklarını Açıkladı: ''Mal Varlığımız Helaldir"

CHP'nin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş belge şekilde mal varlıklarını açıklamaları sonrası bir hamle de AK Parti'nin adayı Murat Kurum'dan gelmişti. Belgeli değil sözlü bir şekilde mal varlıklarını tek tek sayan Murat Kurum'un ev sayısı dikkat çekti.