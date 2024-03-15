‘Ankara’nın En Zengin Belediye Başkanı’ Denilmişti!: Turgut Altınok Mal Varlığını Açıkladı
‘Ankara’nın En Zengin Belediye Başkanı’ Denilmişti!: Turgut Altınok Mal Varlığını Açıkladı
Malvarlığını açıklayan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan sonra rakibi Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'ta mal varlığını açıkladı.
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Bir gazetecinin ''Malvarlığınızı açıklayacak mısınız?'' sorusuna Altınok, "Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçiyiz. Londra’da kimin evi varsa ona sorun" diyerek yanıt vermişti.
31 Mart tarihinde yapılacak seçimlere günler kala, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ın rakibi olan AK Partili Turgut Altınok sosyal medya hesabından 'malvarlığını' açıkladı.
Altınok, mal varlığını şu notla paylaştı: "Bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Özü sözü bir ve dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve bir o yanda bir bu yanda bulunmamalıdır. Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir. İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir."
Altınok ayrıca şirket ortaklığıyla ilgili şunları kaydetti: "Altınok Gayrimenkul A.Ş adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize aynî sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhite verilmiştir. Buradan alınan daireler Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır.''
''Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir; yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık; 183 adet (1artı1) daireden 67 adet daire, 12 adet dükkândan 4,4 dükkân, 2 adet dükkândan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkân, 3 adet dükkândan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkândır. Kızılcaşar arazi ile ilgili bilgi notu: 1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır.''
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'' Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır. 2009 Mal beyanında görülen Antalya'daki daire ile ilgili bilgi notu; 2009 yılı mal beyanında görünen Antalya Lara'da bulunan dairemi daha sonra sattım. Diğer Hususlar: Anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissem vardır. Etimesgut ilçesinde babamdan miras kalan daireler ve arsalar muhtelif tarihlerde satılmıştır. Anne babadan kalan gayrimenkuller üzerinde parsel değişikliğinden dolayı edinim tarihleri, parsel adetleri ve hisse oranları farklılık gösterebilir."
İşte o paylaşım:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, verdiği bir röportajda “94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti ‘Ankara’nın en zengin belediye başkanı’ diye. Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok’un malvarlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı malvarlığını verirler. Malvarlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim. 20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur'' demişti.
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