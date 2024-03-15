Böylesi Hiç Görülmemişti! Dubaili İş İnsanı İçin Yapılmıştı: YRP'li Adaydan 'Lüks Yatla' Seçim Konvoyu

Yerel seçime günler kala, hiçbir seçimde görülmemiş bir hamle geldi. Rakipleri otobüsleri tercih ederken, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu, ilçede lüks yat ile seçim turu attı.