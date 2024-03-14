Ölümlü Kaza Sonrası Kaçmışlardı! Eylem Tok ve Oğlu New York'ta Görüntülendi: “Neşe İçinde Yürüyorlardı”

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda yeni gelişme yaşandı. 17 yaşındaki Timur Cihantimur., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre anne oğul Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görüldü.