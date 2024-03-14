Ölümlü Kaza Sonrası Kaçmışlardı! Eylem Tok ve Oğlu New York'ta Görüntülendi: “Neşe İçinde Yürüyorlardı”
Ölümlü Kaza Sonrası Kaçmışlardı! Eylem Tok ve Oğlu New York'ta Görüntülendi: “Neşe İçinde Yürüyorlardı”
Türkiye'nin günler konuştuğu olayda yeni gelişme yaşandı. 17 yaşındaki Timur Cihantimur., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre anne oğul Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görüldü.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda yeni gelişme yaşandı.
Mısır'a kaçarken havalanındaki güvenlik kameralarına yakalanan ikilinin fotoğrafları her yerde yayımlanırken, bazı fotoğraflardaki rahat tavırları tepki çekmişti.
Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi. Yürütülen soruşturmada Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklanmıştı.
Cumhuriyet'ten Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre bugün(dün) ABD saatiyle 17:30 civarında New York'ta görüntülenen Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekti.
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Fotoğrafları çeken C.G isimli yurttaş, “Kanım dondu. Neşe içinde kahkahalarla yürüyorlardı. Eylem Tok ve oğlunu burada bulunan 6. Cadde’de ve 57.Sokak’ta gördüm. Ayrıca konsolosluğa da ihbarda bulundum” diyerek isyan etti.
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