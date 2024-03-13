Bülent Cihantimur, Tayyargiller Soruşturmasında Yer Almış: Görevi Bırakan Savcı ile Yakın İlişki İddiası

Türkiye’nin gündeminde yer alan trafik kazasından T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Eylem Tok’un boşandığı eşi Bülent Cihantimur’un bir çalışanı da kaçışta parmağı olması sebebiyle tutuklanmıştı. T.C.’nin babası ünlü doktor Bülent Cihantimur, kamuoyunda sosyal medya fenomenleri soruşturması olarak bilinen kara para aklama olayında da şüpheli sıfatıyla yer almış.