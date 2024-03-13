Bülent Cihantimur, Tayyargiller Soruşturmasında Yer Almış: Görevi Bırakan Savcı ile Yakın İlişki İddiası
Bülent Cihantimur, Tayyargiller Soruşturmasında Yer Almış: Görevi Bırakan Savcı ile Yakın İlişki İddiası
Türkiye’nin gündeminde yer alan trafik kazasından T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Eylem Tok’un boşandığı eşi Bülent Cihantimur’un bir çalışanı da kaçışta parmağı olması sebebiyle tutuklanmıştı. T.C.’nin babası ünlü doktor Bülent Cihantimur, kamuoyunda sosyal medya fenomenleri soruşturması olarak bilinen kara para aklama olayında da şüpheli sıfatıyla yer almış.
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T.C., 1 çocuk babası Oğuz Ahmet Acı’nın ölümü ile sonuçlanan kaza sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçmıştı.
Adelet Bakanlığı, kaçak anne ile oğulun iadesi için gerekli makamlarla temasa geçerken, T.C.’nin babası, Eylem Tok’un boşandığı eşi doktor Bülent Cihantimur’un bir çalışanı da tutuklanmıştı. Ayrıca Cihantimur için yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Kanal D Ana Haber’de yer alan bilgilere göre; Bülent Cihantimur’un ismi kara para aklama iddiasıyla soruşturma altında olan Tayyargiller soruşturmasında da yer almış.
Kanal D, Bülent Cihantimur'un içinde bulunduğu soruşturmayı yürüten ve sonrasında görevden alınan savcının, Bülent Timurcihan’a iltimas geçtiğini iddia etti.
Savcı, mahkemeye gönderdiği yazıda 13 şüphelinin şirketlerine el konulmasını istedi ama o şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu. Savcı, Bülent Cihantimur için ayrıcalık tanıdığı iddiasında bulunuldu.
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Tayyargiller soruşturmasında 12 şüpheli birbiri ile akraba olması dikkat çekmişti. İddiaya göre akraba olan bu 12 şüpheli, 13. şüpheli olan Bülent Cihantimur'u hiç tanımıyor.
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