Dilan Polat'tan Sonra Tayyargiller Olarak Anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz Çiftine Sürpriz Ceza
Dilan Polat'tan Sonra Tayyargiller Olarak Anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz Çiftine Sürpriz Ceza
Kaynak: https://www.showtv.com.tr/show-ozel-h...
Dilan Polat'tan sonra gözler diğer fenomenlere çevrilmiş ve özellikle de Polat'a benzerliğiyle ön plana çıkan Özlem Öz dikkatleri çekmişti. Dilan Polat davasının patlamasıyla 'Tayyargiller' olarak anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine sürpriz bir ceza geldi.
Kaynak: Show TV
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Lüks ve gösterişli hayatlarıyla dikkatleri çeken ve ardından hapishanelere düşen Dilan ve Engin Polat çiftinin davası büyük ses getirmişti.
Bu süreçte Feyza Altun da aktif rol almıştı: Kimselerin soramadığı soruları sormuş ve birçok şeyi açığa çıkarmıştı.
Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla gözler diğer fenomenlere çevrildi: Özellikle de Polat'a özendiği iddia edilen Özlem Öz listenin başında geliyordu.
Yine ilk paylaşım Feyza Altun'dan geldi: Akabinde yaptığı çekilişler, sahibi olduğu güzellik merkezi ve Tayyar Öz'ün sülük gibi çeşitli tedaviler uygulanan kliniğine dair birçok gerçek ortaya çıktı.
Şimdi de haklarındaki 5 ayrı suçtan soruşturma devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı...
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Show TV'nin özel haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklam sebebiyle çifte 550 bin TL para cezası kesildi.
Özlem Öz'ün "doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" tanıtım yapması Tayyargiller'e pahalıya patladı.
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