Dilan Polat'tan Sonra Tayyargiller Olarak Anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz Çiftine Sürpriz Ceza

Dilan Polat'tan sonra gözler diğer fenomenlere çevrilmiş ve özellikle de Polat'a benzerliğiyle ön plana çıkan Özlem Öz dikkatleri çekmişti. Dilan Polat davasının patlamasıyla 'Tayyargiller' olarak anılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine sürpriz bir ceza geldi.

Kaynak: Show TV