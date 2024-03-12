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Survivor'ın Gözde Sunucusu Murat Ceylan Uğruna Ünlü Oyuncu Dayanamadı, Dominik'e Gitti

Survivor'ın Gözde Sunucusu Murat Ceylan Uğruna Ünlü Oyuncu Dayanamadı, Dominik'e Gitti

survivor
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
12.03.2024 - 19:14

Şimdilerde Surviyor All Star 2024'ü sunan Murat Ceylan artık Survivor'ın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Ceylan'ın oyuncu arkadaşı Hande Doğandemir hasretine dayanamayınca kalktı Dominik'in yolunu tuttu!

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Survivor'da yarışmacı olarak başlayan macerasını şimdilerde sunucu olarak sürdüren Murat Ceylan'ı herkes severek izliyor.

Survivor'da yarışmacı olarak başlayan macerasını şimdilerde sunucu olarak sürdüren Murat Ceylan'ı herkes severek izliyor.

Survivor'ın olmazsa olmazlarından biri haline gelen Ceylan, aynı zamanda tarzıyla da herkesin beğenisini kazanıyor.

Survivor'ın olmazsa olmazlarından biri haline gelen Ceylan, aynı zamanda tarzıyla da herkesin beğenisini kazanıyor.

Bir yandan müziğe de ilgili olan Murat Ceylan sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Bir yandan müziğe de ilgili olan Murat Ceylan sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Şimdi de uğruna üşenmeden Dominik'e kadar gelen oyuncu arkadaşıyla yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

Şimdi de uğruna üşenmeden Dominik'e kadar gelen oyuncu arkadaşıyla yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

Hande Doğandemir ile selfiesini paylaşan Ceylan "Hasretime dayanamadı. Asker ocağıma geldi" notunu düştü.

Hande Doğandemir ile selfiesini paylaşan Ceylan "Hasretime dayanamadı. Asker ocağıma geldi" notunu düştü.
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