Kuran-ı Kerim Paylaşımlarıyla Bilinen Şeyma Subaşı'ndan Ramazan'a Özel Spiritüel Paylaşım Geldi
Kuran-ı Kerim Paylaşımlarıyla Bilinen Şeyma Subaşı'ndan Ramazan'a Özel Spiritüel Paylaşım Geldi
Ara sıra Kuran-ı Kerim okuduğu anlardan sayfaları paylaşan Şeyma Subaşı, Ramazan'ın gelmesiyle bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı'nın ilk iftarı ve Ramazan paylaşımı için buyurun. 👇
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Herkes Şeyma Subaşı'nı ilk olarak Acun Ilıcalı ile olan birlikteliğiyle tanıdı: Ancak ikili bir süre sonra boşandı ve ardından Subaşı, Meedo ile dünyaevine girdi.
Maalesef Subaşı'nın bu evliliği de yürümedi: Daha sonra Subaşı'nın adını başka kimselerle duymadık; daha çok kendine ve kızı Melisa'ya odaklanmayı tercih etti.
Şeyma Subaşı özellikle de son zamanlarda spiritüellik ve yogaya kendini vermiş durumda: Sık sık özlü alıntılar paylaşıyor ya da paragraflar yazıyor.
En son Instagram'da yaptığı Kur'an paylaşımı ile gündeme gelen Subaşı, "Ben bir Müslümanım ve Allah'ın yazdığı her şeye, peygamberlerin bütün sözlerine gerçekten inanıyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.
Şeyma Subaşı şimdi de Ramazan'ın gelişini kutlayarak "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum" dileklerinde bulundu.
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İlk iftarını da ailesi ile yaptığını söyleyerek akşam yemeğini de paylaştı.
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