Kuran-ı Kerim Paylaşımlarıyla Bilinen Şeyma Subaşı'ndan Ramazan'a Özel Spiritüel Paylaşım Geldi

Her şeyin Kur'an'da anlatıldığı aşikar ve bu bende tarifsiz bir huzur ve adalet duygusu, iyiliğe inanma, iyi olma motivasyonu getiriyor. Kur'an'da Allah'ın ilahi hikmeti parıldar, bizi doğruluk ve anlayış yoluna yönlendirir. Bu duygu gerçekten kelimelerin ötesinde beni alçakgönüllü kılan derin bir bağ. Belki çok bilgili bir insan gibi görünmüyorum ama bu manevi yolculuk kişisel gelişim ve sarsılmaz inançla dolu bir yolculuk. Bu yüzden umarım yakınımdaki herkes benim hissettiklerimi anlayabilir, hissedebilir ve üzerinde düşünebilir. Bu çok derin bir sevgidir ve bu sevgilinin temelinde her şeyin yaratıcısı olan Allah vardır.