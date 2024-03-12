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Kuran-ı Kerim Paylaşımlarıyla Bilinen Şeyma Subaşı'ndan Ramazan'a Özel Spiritüel Paylaşım Geldi

Kuran-ı Kerim Paylaşımlarıyla Bilinen Şeyma Subaşı'ndan Ramazan'a Özel Spiritüel Paylaşım Geldi

Şeyma Subaşı 2024 Ramazan
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
12.03.2024 - 17:33

Ara sıra Kuran-ı Kerim okuduğu anlardan sayfaları paylaşan Şeyma Subaşı, Ramazan'ın gelmesiyle bir paylaşımda bulundu. Şeyma Subaşı'nın ilk iftarı ve Ramazan paylaşımı için buyurun. 👇

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Herkes Şeyma Subaşı'nı ilk olarak Acun Ilıcalı ile olan birlikteliğiyle tanıdı: Ancak ikili bir süre sonra boşandı ve ardından Subaşı, Meedo ile dünyaevine girdi.

Herkes Şeyma Subaşı'nı ilk olarak Acun Ilıcalı ile olan birlikteliğiyle tanıdı: Ancak ikili bir süre sonra boşandı ve ardından Subaşı, Meedo ile dünyaevine girdi.
Herkes Şeyma Subaşı'nı ilk olarak Acun Ilıcalı ile olan birlikteliğiyle tanıdı: Ancak ikili bir süre sonra boşandı ve ardından Subaşı, Meedo ile dünyaevine girdi.

Maalesef Subaşı'nın bu evliliği de yürümedi: Daha sonra Subaşı'nın adını başka kimselerle duymadık; daha çok kendine ve kızı Melisa'ya odaklanmayı tercih etti.

Maalesef Subaşı'nın bu evliliği de yürümedi: Daha sonra Subaşı'nın adını başka kimselerle duymadık; daha çok kendine ve kızı Melisa'ya odaklanmayı tercih etti.

Şeyma Subaşı özellikle de son zamanlarda spiritüellik ve yogaya kendini vermiş durumda: Sık sık özlü alıntılar paylaşıyor ya da paragraflar yazıyor.

Şeyma Subaşı özellikle de son zamanlarda spiritüellik ve yogaya kendini vermiş durumda: Sık sık özlü alıntılar paylaşıyor ya da paragraflar yazıyor.

Yoga yaptığı anları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

En son Instagram'da yaptığı Kur'an paylaşımı ile gündeme gelen Subaşı, "Ben bir Müslümanım ve Allah'ın yazdığı her şeye, peygamberlerin bütün sözlerine gerçekten inanıyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

En son Instagram'da yaptığı Kur'an paylaşımı ile gündeme gelen Subaşı, "Ben bir Müslümanım ve Allah'ın yazdığı her şeye, peygamberlerin bütün sözlerine gerçekten inanıyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.
onedio.com

Her şeyin Kur'an'da anlatıldığı aşikar ve bu bende tarifsiz bir huzur ve adalet duygusu, iyiliğe inanma, iyi olma motivasyonu getiriyor. Kur'an'da Allah'ın ilahi hikmeti parıldar, bizi doğruluk ve anlayış yoluna yönlendirir. Bu duygu gerçekten kelimelerin ötesinde beni alçakgönüllü kılan derin bir bağ. Belki çok bilgili bir insan gibi görünmüyorum ama bu manevi yolculuk kişisel gelişim ve sarsılmaz inançla dolu bir yolculuk. Bu yüzden umarım yakınımdaki herkes benim hissettiklerimi anlayabilir, hissedebilir ve üzerinde düşünebilir. Bu çok derin bir sevgidir ve bu sevgilinin temelinde her şeyin yaratıcısı olan Allah vardır.

Şeyma Subaşı şimdi de Ramazan'ın gelişini kutlayarak "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum" dileklerinde bulundu.

Şeyma Subaşı şimdi de Ramazan'ın gelişini kutlayarak "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum" dileklerinde bulundu.
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İlk iftarını da ailesi ile yaptığını söyleyerek akşam yemeğini de paylaştı.

İlk iftarını da ailesi ile yaptığını söyleyerek akşam yemeğini de paylaştı.

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