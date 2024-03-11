Billie Eilish'i Görenler Demet Evgar Bahar Rolüyle Oscar'ı Kazandı Zannetti
Billie Eilish'i Görenler Demet Evgar Bahar Rolüyle Oscar'ı Kazandı Zannetti
Oscar ödül törenine katılan şarkıcı Billie Eilish'i görenler, ünlü oyuncu Demet Evgar zannetti! Benziyorlar demek az kalır; ikizleri andıran ikiliyi bir de siz görün. 👇
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Billie Eilish geçtiğimiz gece '2 Oscar kazanan en genç isim' olarak tarihe geçti.
Muhteşem başarısının yanı sıra gözler ayrıca kendisinin kırmızı halı tarzının üzerindeydi.
Ancak gelin görün ki Eilish, Demet Evgar'a benzetilmekten yakasını kurtaramadı!
Bilenler bilir: Billie Eilish ünlendiğinden beri Demet Evgar'a olan benzerliğiyle ayrıca dillerde.
Galiba mavi gözleri ve birbirini aratmayan bakışlarının benzerliklerinde rolü büyük.
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Oscar'da da yine ikilinin benzerliği Billie'nin en çok konuşulma sebeplerinden biri oldu!
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Hayır ya, andırıyor evet ama ikiz gibi de değil. Demet çok güzel ve ışıl ışıl bir kadın, Billie'de ışık yok bana göre. 🤷♀️
Hii Demet'im güzelimle ölü bakışlı ecnebiyi benzetmişler. Demet Evgar çok daha güzel ya.