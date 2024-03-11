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Billie Eilish'i Görenler Demet Evgar Bahar Rolüyle Oscar'ı Kazandı Zannetti

Billie Eilish'i Görenler Demet Evgar Bahar Rolüyle Oscar'ı Kazandı Zannetti

Oscar
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
11.03.2024 - 23:07

Oscar ödül törenine katılan şarkıcı Billie Eilish'i görenler, ünlü oyuncu Demet Evgar zannetti! Benziyorlar demek az kalır; ikizleri andıran ikiliyi bir de siz görün. 👇

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Billie Eilish geçtiğimiz gece '2 Oscar kazanan en genç isim' olarak tarihe geçti.

Billie Eilish geçtiğimiz gece '2 Oscar kazanan en genç isim' olarak tarihe geçti.

Muhteşem başarısının yanı sıra gözler ayrıca kendisinin kırmızı halı tarzının üzerindeydi.

Muhteşem başarısının yanı sıra gözler ayrıca kendisinin kırmızı halı tarzının üzerindeydi.

Ancak gelin görün ki Eilish, Demet Evgar'a benzetilmekten yakasını kurtaramadı!

Ancak gelin görün ki Eilish, Demet Evgar'a benzetilmekten yakasını kurtaramadı!

Bilenler bilir: Billie Eilish ünlendiğinden beri Demet Evgar'a olan benzerliğiyle ayrıca dillerde.

Bilenler bilir: Billie Eilish ünlendiğinden beri Demet Evgar'a olan benzerliğiyle ayrıca dillerde.

Galiba mavi gözleri ve birbirini aratmayan bakışlarının benzerliklerinde rolü büyük.

Galiba mavi gözleri ve birbirini aratmayan bakışlarının benzerliklerinde rolü büyük.
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Oscar'da da yine ikilinin benzerliği Billie'nin en çok konuşulma sebeplerinden biri oldu!

Oscar'da da yine ikilinin benzerliği Billie'nin en çok konuşulma sebeplerinden biri oldu!
Oscar'da da yine ikilinin benzerliği Billie'nin en çok konuşulma sebeplerinden biri oldu!

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Sizce ikili benziyor mu? Yorum sizin 👇

Sizce ikili benziyor mu? Yorum sizin 👇
Sizce ikili benziyor mu? Yorum sizin 👇

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Nesli Aracı

Hayır ya, andırıyor evet ama ikiz gibi de değil. Demet çok güzel ve ışıl ışıl bir kadın, Billie'de ışık yok bana göre. 🤷‍♀️

Sheldon Cooper

Hii Demet'im güzelimle ölü bakışlı ecnebiyi benzetmişler. Demet Evgar çok daha güzel ya.