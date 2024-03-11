Kıyafeti Giymek Yerine Arkasına Saklanan Emrata'nın Tarzı Oscar Gecesine Damgasını Vurdu
Kıyafeti Giymek Yerine Arkasına Saklanan Emrata'nın Tarzı Oscar Gecesine Damgasını Vurdu
Daha önce 'Dünyanın en seksi kadını' unvanına layık görülen Emrata (Emily Ratajkowski), Oscar gecesine ilginç tarzıyla damgasını vurdu! 'Jacquemus gelini' olarak giyinen ünlü model, daha çok elbisenin arkasına saklandı...
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Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski ya da kısaca Emrata'yı tanıyanlarınız vardır: Kendisi aynı zamanda yazar ve oyuncu.
Sık sık ilginç tarzıyla ödül törenlerine damgasını vuran Emrata, bu gece Oscar töreninde de geleneği bozmadı.
'Jacquemus gelini' olarak Oscar partisine katılan genç modelin kıyafeti görenlerin bir miktar aklını karıştırmadı değil...
Kumaştan çok mukavvayı andıran ön kısmı görenleri dumur etti!
Ünlü model poz verirken sık sık kıyafetinin arkasına saklandı.
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Öte yandan elbisesini Kim Kardashian'ın elbisesine benzetenler de oldu: Ancak Kardashian elbiseyi giymiş, Emrata ise arkasına saklanmış gibi duruyor. 👀
Emrata'nın iddialı tarzını beğenenler olsa da kıyafetin fazla riskli olduğunu ve hiç de rahat bir kombin olmadığını düşünenler de oldu.
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