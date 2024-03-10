Oscars 2024 İçin Cilt Bakımından Küvet Keyfine: Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Telaşı Başladı
Oscars 2024 İçin Cilt Bakımından Küvet Keyfine: Ünlü İsimlerin Kırmızı Halı Telaşı Başladı
Oscars 2024 nihayet geldi: Bu gece ödüller sahiplerini bulacak, herkes derin bir oh çekecek! Eva Longoria ve Kim Kardashian gibi yıldızlar gece için şimdiden hazırlanmaya başladı. Küvet keyfinden cilt bakımına çeşitli sırlarını paylaştılar.
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Oscars 2024 geldi çattı: Bu gece Jimmy Kimmel tarafından sunulacak törende ödüller sahiplerini bulacak.
Adayların her biriyse birbirinden dişli: O yüzden oldukça heyecanlı bir gece bizleri bekliyor gibi görünüyor...
Öte yandan törene katılacak ünlüleri de merakla bekliyoruz! Bazı isimler hazırlığa şimdiden başlamış...
Oyuncu Blanca Blanco, 'Oscars gecesine hazırlanıyorum' açıklamasıyla paylaştığı küvet pozlarıyla çok konuşuldu.
Ayrıca törendeki kombini şimdiden merak edilmeye başlandı.
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'Umutsuz Ev Kadınları' ve 'Brooklyn 99' gibi yapımlardan tanıdığımız Eva Longoria ise işe saç ve makyajdan başlayarak koyuldu.
Göz altı maskesi olmadan olmazmış...
Kendisine oyuncu diyemesek de büyük gecelerden geri kalmayan Kim Kardashian'ın da katılması bekleniyor.
Kardashian ise önceliği cilt bakımına vermiş gibi duruyor.
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