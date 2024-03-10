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Mert Demir'in Ateşine Düşen Serenay Sarıkaya Bu Sefer Aşkından Adeta 'Eridi'

Mert Demir'in Ateşine Düşen Serenay Sarıkaya Bu Sefer Aşkından Adeta 'Eridi'

Serenay Sarıkaya
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
10.03.2024 - 21:52

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı son gaz devam ediyor! Demir'in ateşine düşen güzel oyuncu şimdi de adeta 'eridi' bitti! 😂 

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"Ateşe Düştüm" şarkısıyla muhteşem bir çıkış yakalayan Mert Demir, oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkısını iyice süslemişti.

"Ateşe Düştüm" şarkısıyla muhteşem bir çıkış yakalayan Mert Demir, oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkısını iyice süslemişti.

Serenay Sarıkaya, Ateşe Düştüm şarkısında vokallik yaptığını bizzat doğruladı.

İş birliği aşkı mı doğurdu yoksa aşk mı iş birliğini doğurdu bilemiyoruz ancak ikili bir süre sonra beraber anılmaya başlanmış ve aşk çabucak belgelenmişti.

İş birliği aşkı mı doğurdu yoksa aşk mı iş birliğini doğurdu bilemiyoruz ancak ikili bir süre sonra beraber anılmaya başlanmış ve aşk çabucak belgelenmişti.

Gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdüren çiftimiz bazılarını imrendiriyor bazılarını kıskandırıyor.

Gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdüren çiftimiz bazılarını imrendiriyor bazılarını kıskandırıyor.

Şimdi de Mert Demir'in ateşine iyice düştüğünü doğrulayan Sarıkaya, şarkıcının son paylaşımına yorum yaptı.

Şimdi de Mert Demir'in ateşine iyice düştüğünü doğrulayan Sarıkaya, şarkıcının son paylaşımına yorum yaptı.

Ünlü şarkıcı karşısında eridiğini söylercesine, Sarıkaya yerine kullandığı emojiler konuştu!

Ünlü şarkıcı karşısında eridiğini söylercesine, Sarıkaya yerine kullandığı emojiler konuştu!
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Ünlü oyuncu, Mert Demir'in sahneye çıkış videosuna erime, ateşli kalp ve gül emojilerini bıraktı.

Ünlü oyuncu, Mert Demir'in sahneye çıkış videosuna erime, ateşli kalp ve gül emojilerini bıraktı.
www.instagram.com

Sizin gözde çifte dair düşünceleriniz neler? Yorumlara buyurun 👇

Sizin gözde çifte dair düşünceleriniz neler? Yorumlara buyurun 👇

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