Adeta Annesi Arzu Sabancı'ya Rest Çeken Hakan Sabancı, Hande Erçel'e Aşkını Böyle İlan Etti
Adeta Annesi Arzu Sabancı'ya Rest Çeken Hakan Sabancı, Hande Erçel'e Aşkını Böyle İlan Etti
Bir yanda biricik annesi Arzu Sabancı, bir yanda da biricik sevgilisi Hande Erçel: Hakan Sabancı'nın işi zor! Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelin olarak istemediğine dair dedikodular yapılırken, Hakan Sabancı oyuncu sevgilisine aşkını böyle ilan etti. 👇
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Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti ilişkiye başladığında 'Üç aya kalmaz ayrılırlar' diyenler olsa da, ikili adeta rekora koşuyor!
Ünlü çift ilişkilerine başladığından beri bir an olsun ayrılmadı: Hem dünyayı gezdiler hem de davetlerde beraber boy gösterdiler.
Öyle ki, Hakan Sabancı'dan alışık olmadığımız hareketler geldi: Sabancı ilk kez bir sevgilisiyle bu kadar sık paylaşım yapar oldu!
Ancak gelin görün ki çok geçmeden kaynana Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelin olarak istemediğine dair iddialar ortaya atıldı.
Hatta Arzu Sabancı'nın Erçel için "Bu gelinle cemiyete giremem" sözlerini kullandığı ileri sürüldü.
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Ancak söz konusu hayatının aşkı olunca Hakan Sabancı ilk kez annesini dinlemiyormuş gibi duruyor: İkiliyi daha sık görür olduk.
Tüm sosyete Mert Özlenir ve Nazlı Selin Şengel çiftinin düğününde buluştu: Elbette gelin adayı Erçel de düğüne sevgilisi Sabancı ile katıldı.
Düğüne beraber katılan çift gecenin ilgi odağı oldu, ikili yine çok beğenildi.
Hakan Sabancı'dan da gecenin anlam ve önemine özel biriciği ile paylaşım geldi!
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