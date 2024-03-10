Adeta Annesi Arzu Sabancı'ya Rest Çeken Hakan Sabancı, Hande Erçel'e Aşkını Böyle İlan Etti

Bir yanda biricik annesi Arzu Sabancı, bir yanda da biricik sevgilisi Hande Erçel: Hakan Sabancı'nın işi zor! Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'i gelin olarak istemediğine dair dedikodular yapılırken, Hakan Sabancı oyuncu sevgilisine aşkını böyle ilan etti. 👇