"Gücünüz Valeye mi Yetiyor?": Dilan Çiçek Deniz Yüzünden Bir Valenin İşsiz Kaldığı İddia Edildi
"Gücünüz Valeye mi Yetiyor?": Dilan Çiçek Deniz Yüzünden Bir Valenin İşsiz Kaldığı İddia Edildi
Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı herkesi şoke eden bir iddiada bulundu: Dilan Çiçek Deniz'in gittiği mekanda bir valeyi işinden ettiği ileri sürüldü.
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Uzun bir süre yaptırdığı estetik işlemler yüzünden yerden yere vurulan Dilan Çiçek Deniz, başta 'Vallahi bezdim' sözleriyle estetik iddialarını yalanlamıştı.
Daha sonra doktoruyla bir iletişimsizlik yaşadığı için işlemlerin istediği gibi olmadığını itiraf ederek pişmanlığını dile getirmişti.
Şimdilerde toparlanan ünlü oyuncu eski güzelliğini yakalamayı başardı; kendisine yine sayısız yorum yağdı.
Derken ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bambaşka bir iddia geldi: Dilan Çiçek Deniz'in bir valeyi işinden ettiği ileri sürüldü.
Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı, ünlü oyuncu yüzünden bir valenin kovulduğunu iddia etti.
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Dağıstanlı, "Dilan Çiçek Deniz bir mekanda gazetecilerin olduğu yere gelmesinden rahatsız oldu ve 'Gazeteciler benim olduğum yere neden geliyorlar? Kim haber veriyor?' diyerek ortalığı ayağa kaldırdı" şeklinde anlattı.
Dağıstanlı, işletmenin yetkilerinin valeyi suçlu bulması üzerine valenin haber verdiği düşünüldüğü için kovulduğunu söyledi.
Müge Dağıstanlı bu haber üzerine 'Gücünüz valeyi mi yetiyor?' sözleriyle isyan etti.
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